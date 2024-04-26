Напад з ножем у школі в Уельсі: 13-річна затримана залишиться під вартою

Дівчина-підліток, яку звинувачують у нападі з ножем у школі на заході Уельсу, залишиться під вартою у спеціальному закладі для неповнолітніх правопорушників.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

У п’ятницю дівчина постала перед магістратським судом за трьома звинуваченнями у замаху на вбивство та у тому, що прийшла в школу з ножем.

За результатами розгляду її вирішили залишити під вартою у закладі для неповнолітніх правопорушників.

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Нагадаємо, інцидент стався в середу у місті Амманфорд на заході Уельсу. Учнів великої загальноосвітньої школи після тривоги на кілька годин замкнули у їхніх класах через інцидент з трьома постраждалими, обставини якого спершу не розкривали.

У підсумку з’ясувалося, що йшлося про напад з ножем, внаслідок якого постраждали двоє вчителів та учень, підозрювана – дівчина-підліток. Про можливі мотиви її дій не повідомляли.

Усіх постраждалих вже виписали з лікарні.

Того ж дня у Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.