Макрон: ЄС ухвалить рішення щодо угоди про Brexit до кінця тижня
ЄС до кінця тижня прийме рішення, чи буде можливою оновлена угода про Brexit.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон прем'єру Британії Борису Джонсону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Президент Франції сказав, що переговори потрібно провести максимально швидко, щоб побачити, чи нова угода не порушить принципи ЄС.
"Переговори в найближчі дні повинні тривати швидко з командою Мішеля Барньє, щоб оцінити наприкінці тижня, чи можлива угода, яка поважає принципи Європейського Союзу" – цитує Макрона французький урядовець.
Джонсон у свою чергу заявив, що ЄС не слід обманюватися, що буде затримка з Brexit після 31 жовтня. Проте закон вимагає, щоб він просив відкласти вихід, якщо угода не буде узгоджена до 19 жовтня.
На вихідних, розмовляючи з лідерами ЄС, прем'єр-міністр Британії сказав президенту Макрону по телефону, що він вважає, що угода може бути досягнута, але ЄС повинен відповісти на компроміси, на які йде Британія.