Макрон: ЕС примет решение по соглашению о Brexit до конца недели

ЕС до конца недели примет решение, будет ли возможным обновленное соглашение о Brexit.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон премьеру Британии Борису Джонсону, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Президент Франции сказал, что переговоры нужно провести максимально быстро, чтобы увидеть, не нарушит ли новое соглашение принципы ЕС.

"Переговоры в ближайшие дни должны длиться быстро с командой Мишеля Барнье, чтобы оценить в конце недели, возможно ли соглашение, которое уважает принципы Европейского Союза", – цитирует Макрона французский чиновник.

Джонсон в свою очередь заявил, что ЕС не следует обманываться, что будет задержка с Brexit после 31 октября. Однако закон требует, чтобы он просил отложить выход, если сделка не будет согласована до 19 октября.

На выходных, разговаривая с лидерами ЕС, премьер-министр Британии сказал президенту Макрону по телефону, что он считает, что соглашение может быть достигнуто, но ЕС должен ответить на компромиссы, на которые идет Британия.