У Києві відкрили Латвійський сквер

У центрі Києва сьогодні відкрили Латвійський сквер - зелену зону на розі вулиці Омеляновича-Павленка та Бутишевого провулку, неподалік станції метро "Арсенальна".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сквер за проєктом латвійського архітектора облаштували за підтримки латвійських підприємств і приватних підприємців, а також посольстві Латвії в Україні.

Київрада перейменувала цей сквер у Латвійський минулого року. Родзинкою зони відпочинку стане стела з зображенням древнього латиського символу – Древа Сонця.

Площа у сквері вимощена у вигляді карти Латвії із позначками латвійських міст, які ввечері підсвічуватимуться.

На відкриття скверу завітав міністр Латвії Едгар Рінкевічс, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Зазначимо, що наступного тижня планується офіційний візит до Латвії президента України Володимира Зеленського.