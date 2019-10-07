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В Киеве открыли Латвийский сквер

Понедельник, 7 октября 2019, 15:11

В центре Киева сегодня открыли Латвийский сквер - зеленую зону на углу улицы Омельяновича-Павленко и Бутышевого переулка, недалеко от станции метро "Арсенальная".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сквер по проекту латвийского архитектора обустроили при поддержке латвийских предприятий и частных предпринимателей, а также посольства Латвии в Украине.

 

Киевсовет переименовал этот сквер в Латвийский в прошлом году. Изюминкой зоны отдыха станет стела с изображением древнего латышского символа - Древа Солнца.

Площадь в сквере вымощена в виде карты Латвии с отметками латвийских городов, которые вечером будут подсвечиваться.

 

Открытие сквера посетил министр Латвии Ринкевичс, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Отметим, что на следующей неделе планируется официальный визит в Латвию президента Украины Владимира Зеленского.

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