Лукашенко: НАТО має дякувати, що йому "подарували" Україну
Президент Білорусі Александр Лукашенко вважає, що Північноатлантичний альянс має бути вдячним за те, що йому "подарували" Україну.
Про це він заявив на конференції "Європейська безпека: відійти від краю прірви" у Мінську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.
Лукашенко заявив, що Схід і Захід протистоять один одному ще з часів Радянського Союзу, особливо у військовій сфері. Це протистояння призвело, за його словами, до подій в Україні.
"Сьогодні ми Україну просто "подарували" своїм суперникам. Ну, що не так? Своїми руками віддали Україну. За це американці і НАТО повинні нам просто дякувати, що вони, напевне, й роблять, розмовляючи між собою", - сказав Лукашенко.
Президент Білорусі підкреслив, що сьогодні конфлікт в Україні ще можна вирішити, "тому що діагноз встановлений".
"Як вирішити хворобу, теж начебто знаємо, тільки треба починати її лікувати. Нинішня влада в Україні, президент, - він, звичайно ж, не всемогутній. Йому ні всередині, ні ззовні ніхто не дасть зробити те, що він хоче. Я переконався в тому, що він хоче вирішити цю проблему", - зазначив Лукашенко.