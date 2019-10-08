Лукашенко: НАТО должен быть благодарен, что ему "подарили" Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Североатлантический альянс должен быть благодарен за то, что ему "подарили" Украину.
Об этом он заявил на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" в Минске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.
Лукашенко заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело, по его словам, к событиям в Украине.
"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну что, не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен".
"Как решить болезнь, тоже вроде знаем, только надо начинать ее лечить. Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - отметил Лукашенко.