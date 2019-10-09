У Латвії за корупцію затримали колишнього мера одного з міст

Бюро по запобіганню і боротьбі з корупцією Латвії сьогодні затримало колишнього мера міста Даугавпілс Ріхарда Ейгімса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Ейгімс затриманий за двома статтями Кримінального закону - за хабарництво і легалізацію злочинно нажитих коштів.

Антикорупційне бюро повідомляє, що в рамках розпочатого кримінального процесу про хабарництво і відмивання грошей, 9 жовтня були проведені невідкладні процесуальні дії, в тому числі п'ять обшуків.

За даними справи, посадова особа Даугавпілсської думи з січня по серпень минулого року отримала хабар розміром не менше 6000 євро за надання підтримки підприємству у процедурі закупівлі. Також ця особа легалізувала кошти, нажиті злочинним шляхом.

Це не перший раз, коли бюро затримує Ейгімса - минулого разу це сталося 18 грудня 2018 року. Його підозрювали у вимаганні хабара.