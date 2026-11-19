Греція звинуватила Туреччину у порушенні її повітряного простору над Егейським морем винищувачами та безпілотниками.

Про це пише Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

За даними реєстру Генерального штабу національної оборони Греції, в інциденті брали участь чотири винищувачі F-16 та шість безпілотників, причому два літаки були озброєні.

У реєстрі за 17 листопада зазначені 17 ймовірних порушень повітряного простору, 10 порушень правил повітряного руху та одну повітряну сутичку, що охоплюють північно-східну, центральну та південно-східну частини Егейського моря.

Грецькі військові заявили, що літаки були ідентифіковані та перехоплені відповідно до міжнародних правил.

Як повідомляють грецькі медіа, перехоплення винищувачів відбулося між Лесбосом і Хіосом – двома грецькими островами біля західного узбережжя Туреччини.

Турецький безпілотник "Байрактар" також протягом кількох годин неодноразово кружляв над морем між островами Тасос, Самофракія та Лемнос у північній частині Егейського моря, після чого попрямував на південь у бік Туреччини, свідчать дані про відстеження польотів.

Ці звинувачення пов’язані з двома суперечками між Афінами та Анкарою: щодо меж грецького повітряного простору та правил, що регулюють військові польоти через Афінський регіон інформації про польоти.

Греція вимагає від цивільних та військових літаків подавати плани польоту перед входом до Афінського регіону, посилаючись на авіаційну безпеку. Туреччина стверджує, що військові літаки, які літають у міжнародному повітряному просторі, не зобов’язані подавати такі плани.

Греція також заявляє про свій суверенітет над повітряним простором, що простягається на 10 морських миль від її узбережжя, хоча її територіальні води в Егейському морі простягаються на шість морських миль.

Анкара визнає грецький повітряний простір у межах шести морських миль і вважає додаткову смугу в чотири морські милі міжнародним повітряним простором, тоді як Афіни відстоюють законність своєї 10-мильної межі.

Нагадаємо, раніше Туреччина опублікувала повідомлення щодо досліджень морського дна для проведення газопроводу на окуповану територію Північного Кіпру, всупереч критиці з боку ЄС та Республіки Кіпр.

Також Туреччина підняла питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря.