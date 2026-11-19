Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори в Китаї не стали конференцією, на якій США, Китай та Росія поділили б сфери впливу у світі, на що сподівався господар Кремля Владімір Путін.

Про це український міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Сибіга, "Шеньчжень – це не та Ялта, про яку мріє Путін".

"Тим часом Росія практично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Настав час йому прокинутися, подивитися правді в очі та покласти край війні, яку він ніколи не зможе виграти", – наголосив він.

Як відомо, у четвер голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт. На зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

Перед тристороннім самітом Трамп провів приблизно 40-хвилинні переговори з Путіним, перед початком яких назвав лідера РФ своїм другом. Під час цієї зустрічі, за словами керівників обох держав, йшлось про російсько-українську війну.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і кремлівським правителем Владіміром Путіним запропонував правила співіснування великих держав, одне з яких передбачає знищення всієї ядерної зброї.