Хвиля хакерських атак та фейкових повідомлень, з якими зіткнулася Італія протягом останніх тижнів, мала на меті дестабілізувати ситуацію в країні, але не становила конкретної загрози національній безпеці, заявив у четвер, 19 листопада, міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня школи по всій Італії отримали електронні листи з погрозами про вибухи. П’янтедозі зазначив, що ці атаки, судячи з усього, мали на меті підірвати довіру до державних інституцій.

"Наразі немає жодної надзвичайної ситуації, яка б становила конкретну загрозу національній безпеці. 16 листопада майже 7 500 шкіл отримали такі електронні листи, проте було проведено лише одну евакуацію", – заявив П’янтедозі.

Попередні перевірки показали, що електронні листи, включаючи нещодавні помилкові тривоги щодо авіарейсів, надходили зі зламаних іноземних акаунтів, які вже перебувають під слідством національних органів влади, додав він.

Деякі європейські посадовці підозрюють, що за цією кампанією може стояти Росія. Посольство Росії в Італії запропонувало допомогу у встановленні винних.

Втім, П’янтедозі зазначив, що "ще зарано" покладати відповідальність за ці атаки, але додав, що єдиною підтвердженою на сьогодні масштабною кібератакою була атака на системи охолодження супермаркетів на початку цього місяця.

Нагадаємо, 12 листопада понад 3 700 шкіл в Італії отримали фейкові попередження про загрозу вибухів, проте переважна більшість із них вирішила продовжити роботу, дотримуючись нових рекомендацій уряду щодо реагування на подібні загрози.

Після цього в уряді заявили, що Італія інвестує 6 мільярдів євро протягом найближчих кількох років у захист від гібридних загроз.