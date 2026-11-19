Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф у Берліні провели зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і його радником з питань національної безпеки Гюнтером Зауттером.

Про це у себе в Х написав Джаред Кушнер, повідомляє "Європейська правда",

Американські посланці поінформували німецьку сторону про переговори президента Дональда Трампа у Китаї та "про останні зусилля щодо досягнення справедливого, міцного та сталого миру в Україні".

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Німеччиною, Україною та нашими європейськими партнерами, щоб узгодити наші позиції та підготуватися до наступного раунду переговорів", – зазначив Кушнер.

Він подякував Мерцу "за лідерство, конструктивну участь та тісне партнерство у нашій спільній роботі над досягненням спільної мети – покласти край цій жахливій війні та побудувати безпечне й процвітаюче майбутнє для України та Європи".

Кушнер раніше говорив, що підготовка до наступного раунду переговорів, гарантії безпеки для України та ширша система для майбутньої стабільності Європи будуть головними темами зустрічі з "коаліцією охочих" у четвер.

Президент Володимир Зеленський заявив 18 листопада, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа у Берліні передадуть Україні "необхідну" інформацію щодо перемовин президента США, які відбуваються в Китаї.

Нагадаємо, 15 листопада Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька нових ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Раніше ЗМІ стало відомо про те, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.