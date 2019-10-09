В Латвии за коррупцию задержали бывшего мэра одного из городов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии сегодня задержало бывшего мэра города Даугавпилс Рихарда Эйгимса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Эйгимс задержан по двум статьям Уголовного закона - за взяточничество и легализацию преступно нажитых средств.

Антикоррупционное бюро сообщает, что в рамках начатого уголовного процесса о взяточничестве и отмывании денег 9 октября были проведены неотложные процессуальные действия, в том числе пять обысков.

По данным дела, должностное лицо Даугавпилсской думы с января по август прошлого года получило взятку в размере не менее 6000 евро за поддержку предприятию в процедуре закупки. Также это лицо легализовало средства, нажитые преступным путем.

Это не первый раз, когда бюро задерживает Эйгимса - в прошлый раз это произошло 18 декабря 2018 года. Его подозревали в вымогательстве взятки.