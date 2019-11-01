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У Лондоні сталося ДТП з двома автобусами: 1 загиблий, 15 постраждалих

П'ятниця, 1 листопада 2019, 08:31

Одна людина загинула і 15 осіб постраждали в результаті аварії між двома автобусами і машиною на південному сході Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в четвер приблизно о 22:10 за місцевим часом.

Лондонська служба швидкої допомоги заявила, що на місці події одна людина загинула і ще 15 були доставлені в лікарню. У трьох серйозні травми.

Водій, який вів машину, був затриманий за підозрою в заподіянні смерті в результаті небезпечного водіння.

За словами представника рятувальної служби, пожежні врятували кілька людей з одноповерхових автобусів, надали першу медичну допомогу і забезпечили безпеку транспортних засобів.

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