У Лондоні сталося ДТП з двома автобусами: 1 загиблий, 15 постраждалих

Одна людина загинула і 15 осіб постраждали в результаті аварії між двома автобусами і машиною на південному сході Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в четвер приблизно о 22:10 за місцевим часом.

#Bromley

One person had died and a number of people have been left injured after two buses and a car collided on Sevenoaks Road in #Orpington.



Met Police say they were called at 10.12pm. A number of casualties are currently being treated at the scene. pic.twitter.com/lnOTNMEk44