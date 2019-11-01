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В Лондоне произошло ДТП с двумя автобусами: 1 погибший, 15 пострадавших

Пятница, 1 ноября 2019, 08:31

Один человек погиб, и 15 человек пострадали в результате аварии между двумя автобусами и машиной на юго-востоке Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг примерно в 22:10 по местному времени.

Лондонская служба скорой помощи заявила, что на месте происшествия один человек погиб и еще 15 были доставлены в больницу. У троих серьезные травмы.

Водитель, который вел машину, был задержан по подозрению в причинении смерти в результате опасного вождения.

По словам представителя спасательной службы, пожарные спасли несколько человек из одноэтажных автобусов, оказали первую медицинскую помощь и обеспечили безопасность транспортных средств.

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