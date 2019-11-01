В Лондоне произошло ДТП с двумя автобусами: 1 погибший, 15 пострадавших

Один человек погиб, и 15 человек пострадали в результате аварии между двумя автобусами и машиной на юго-востоке Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг примерно в 22:10 по местному времени.

#Bromley

One person had died and a number of people have been left injured after two buses and a car collided on Sevenoaks Road in #Orpington.



Met Police say they were called at 10.12pm. A number of casualties are currently being treated at the scene. pic.twitter.com/lnOTNMEk44 — London 999 Feed (@999London) November 1, 2019

Лондонская служба скорой помощи заявила, что на месте происшествия один человек погиб и еще 15 были доставлены в больницу. У троих серьезные травмы.

Водитель, который вел машину, был задержан по подозрению в причинении смерти в результате опасного вождения.

По словам представителя спасательной службы, пожарные спасли несколько человек из одноэтажных автобусов, оказали первую медицинскую помощь и обеспечили безопасность транспортных средств.