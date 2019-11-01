У Британії замість Brexit почалася передвиборча кампанія

У день, коли Велика Британія мала залишити Європейський Союз, в країні почалася передвиборна кампанія перед достроковими парламентськими виборами 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін в четвер зустрівся з активістами і офіційно оголосив про початок кампанії. Він пообіцяв скинути "фальсифіковану систему", якою, за його словами, управляли мільярдери, що ухиляються від податків.

Він запропонував націоналізувати залізничні, поштові та водні послуги і підвищити податки на банкірів, які зробили Лондон провідним міжнародним фінансовим центром.

Однак, лідер лейбористів має найнижчий особистий рейтинг серед лідерів опозиції з тих пір, як такі рейтинги почали рахувати в 1977 році. Нове опитування в четвер показало, що тільки 16% респондентів задоволені ним, в порівнянні з 76%, які незадоволені.

Правляча Консервативна партія Бориса Джонсона, за прогнозами, випереджає лейбористів на 15-17%. Однак слід пам'ятати, що на останніх виборах у 2017 році консерватори перемогли з перевагою всього у 2% і потім втратили більшість у парламенті.

За третє місце на виборах змагатимуться Ліберальні демократи і партія "Brexit". Очікується, що партія "Brexit" представить свою стратегію в п'ятницю.