Консерватори випереджають лейбористів на 15-17% за п'ять тижнів до виборів у Британії

Консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона випереджає опозиційну Лейбористську партію у соціологічних опитуваннях на 15-17%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Результати опитування IpsosMORI показали, що консерваторів підтримує 41% виборців, а лейбористів - 24%. Ліберальні демократи мають підтримку 20%, партія Brexit - 7% і "Зелені" - 3%.

Інше опитування YouGov показало, що за консерваторів готові проголосувати 36% виборців, за лейбористів - 21%. Ліберальних демократів підтримують 18%, партію Brexit - 13% та "Зелених" - 6%.

Британія мала вийти з ЄС 31 жовтня, але Brexit відклали ще на три місяці через те, що Лондон не затвердив угоду про вихід.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня.

Після цього він запропонував провести дострокові вибори 12 грудня, це рішення підтримав парламент.

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