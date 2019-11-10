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Понад 70 країн зобов'язались зменшувати кількість харчових відходів

Неділя, 10 листопада 2019, 13:21

Понад 70 країн зобов'язалися докласти більше зусиль для скорочення кількості харчових продуктів, які псуються в результаті поганого охолодження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство Associated Press.

У суботу країни підписали таке зобов'язання на щорічній нараді Монреальського протоколу, яка відбувалась у Римі. В рамках цих зустрічей посадовці та експерти працюють над регулюванням штучних хімічних речовин, що використовуються в системах охолодження і кондиціонування повітря.

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Близько третини продовольства в світі псується, і є надія, що розробка досконаліших методів зберігання і транспортування продуктів в холодному стані дозволить скоротити кількість відходів.

Погане охолодження призводить до втрати близько 9% продуктів, які швидко псуються, в розвинених країнах і до близько 23% в країнах, що розвиваються.

Експерти кажуть, що поліпшення охолодження допоможе скоротити викиди парникових газів і шкідливих газів, що використовуються в системах охолодження і кондиціонування повітря.

США, Китай, члени Європейського союзу і багато країн Америки, Африки та Азії підписали це зобов'язання.

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