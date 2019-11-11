Україна і Катар лібералізують авіаперевезення
Уряди України і Катару підписали протокол про внесення змін і доповнень до угоди про повітряне сполучення, який дозволить лібералізувати умови здійснення регулярних повітряних перевезень між обома країнами.
Про це у понеділок повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, пише "Європейська правда".
"Підписання сьогоднішнього протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження щодо кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн", - наголосив міністр Владислав Криклій.
Криклій додав, що укладення протоколу дозволить забезпечити створення та функціонування правового механізму міжнародного рівня для реалізації й активізації процесу двосторонніх міждержавних звʼязків.
Підписання документа також сприятиме розвитку співпраці в галузі авіаційного транспорту, туризму та подальшому розширенню географії польотів авіакомпаній.
Нагадаємо, минулого листопада набула чинності угода між Україною і Катаром, відповідно до якої скасовується візовий режим для громадян обох країн.