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ЄС продовжить економічні санкції проти РФ, але готовий до поступок Кремлю – журналіст

Вівторок, 12 листопада 2019, 10:43

Євросоюз у грудні найімовірніше продовжить економічні санкції проти Росії, проте блок готовий до можливих поступок Кремлю, наприклад, запросивши на зустріч глав МЗС блоку російського міністра Сергєя Лаврова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

Журналіст зазначив, що європейські лідери на саміті в Брюсселі, який відбудеться в грудні, найвірогідніше дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії.

Проте, за його словами, він не здивується, якщо Євросоюз стане "більш відкритим до Москви", а Сергєя Лаврова, наприклад, запросять на засідання Ради міністрів закордонних справ блоку.

"Й далі, можливо, саміти Росія-ЄС буде відновлено", - повідомив журналіст.

Проведення самітів Росія-ЄС припинилося у результаті анексії Криму і агресії Росії на Донбасі. Останній саміт відбувся у січні 2014 року.

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