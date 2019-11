ЄС продовжить економічні санкції проти РФ, але готовий до поступок Кремлю – журналіст

Євросоюз у грудні найімовірніше продовжить економічні санкції проти Росії, проте блок готовий до можливих поступок Кремлю, наприклад, запросивши на зустріч глав МЗС блоку російського міністра Сергєя Лаврова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

Журналіст зазначив, що європейські лідери на саміті в Брюсселі, який відбудеться в грудні, найвірогідніше дадуть згоду на продовження економічних санкцій проти Росії.

Проте, за його словами, він не здивується, якщо Євросоюз стане "більш відкритим до Москви", а Сергєя Лаврова, наприклад, запросять на засідання Ради міністрів закордонних справ блоку.

"Й далі, можливо, саміти Росія-ЄС буде відновлено", - повідомив журналіст.

the EU sanctions against #Russia are likely to be prolonged at #EUCO in Dec but I wouldn't be surprised to see some sort of opening to Moscow such as Lavrov soon being invited to an EU foreign affairs council & then possibly a resumption of EU-Russia summits. #Ukraine #Crimea