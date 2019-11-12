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ЕС продолжит экономические санкции против РФ, но готов к уступкам Кремлю – журналист

Вторник, 12 ноября 2019, 10:43

Евросоюз в декабре, скорее всего, продолжит экономические санкции против России, однако блок готов к возможным уступкам Кремлю, например, пригласив на встречу глав МИД блока российского министра Сергея Лаврова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

Журналист отметил, что европейские лидеры на саммите в Брюсселе, который состоится в декабре, скорее всего, дадут согласие на продолжение экономических санкций против России.

Однако, по его словам, он не удивится, если Евросоюз станет "более открытым к Москве", а Сергея Лаврова, например, пригласят на заседание Совета министров иностранных дел блока.

"И дальше, возможно, саммиты Россия-ЕС возобновятся", - сообщил журналист.

Проведение саммитов Россия-ЕС прекратилось в результате аннексии Крыма и агрессии России в Донбассе. Последний саммит состоялся в январе 2014 года.

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