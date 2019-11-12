Авіадоставка пошти з та до Фінляндії припинилася на два тижні

"Укрпошта" попередила про припинення авіадоставки посилок з та до Фінляндії на два тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Facebook заявила пресслужба компанії.

"Через страйк працівників фінського поштового оператора Posti, який пройде з 11 по 24 листопада 2019 року, на два тижні припиниться авіадоставка поштових відправлень з/до Фінляндії", - сказано в повідомленні.

У компанії пообіцяли надіслати всі посилки з України в перший же день після зняття ембарго, першим доступним рейсом.

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Фінські поштовики страйкують проти планів роботодавця, зокрема, знизити зарплати.

Водночас низка інших профспілок планує заходи в знак солідарності зі страйкарями-поштовиками, пише Yle.

Профспілка працівників публічного сектору та сфери соціального забезпечення JHL виступає проти планованих Posti змін умов праці поштовиків.

Страйк членів JHL 19 листопада паралізує обробку вантажів на станціях Фінляндії. Профспілка залізничників RAU в четвер ухвалить рішення про страйк солідарності. У RAU входять, зокрема, машиністи та залізничні диспетчери.

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Голова Профспілки працівників цивільної авіації IAU Юхані Хаапасаарі повідомляє, що його профспілка готова продовжити свою акцію солідарності до кінця страйку поштовиків. Члени IAU на цей не обробляють пошту в аеропортах, тому міжнародну пошту наразі неможливо доставити літаком.