Авиадоставка почты из и в Финляндию прекратилась на две недели

"Укрпочта" предупредила о прекращении на две недели авиадоставки посылок из и в Финляндию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявила пресс-служба компании.

"Из-за забастовки работников финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября 2019 года, на две недели прекратится авиадоставка почтовых отправлений из / в Финляндию", - говорится в сообщении.

В компании пообещали прислать все посылки из Украины в первый же день после снятия эмбарго, первым доступным рейсом.

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Финские почтовики бастуют, в частности, против планов работодателя снизить зарплаты.

В то же время ряд других профсоюзов планирует мероприятия в знак солидарности с бастующими-почтовиками, пишет Yle.

Профсоюз работников общественного сектора и сферы социального обеспечения JHL выступает против планируемых Posti изменений условий труда почтовиков.

Забастовка членов JHL 19 ноября парализует обработку грузов на станциях Финляндии. Профсоюз железнодорожников RAU в четверг примет решение о забастовке солидарности. В RAU входят, в частности, машинисты и железнодорожные диспетчеры.

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Председатель Профсоюза работников гражданской авиации IAU Юхани Хаапасаари сообщает, что его профсоюз готов продолжить свою акцию солидарности до конца забастовки почтовиков. Члены IAU на данный момент не обрабатывают почту в аэропортах, поэтому международную почту пока невозможно доставить самолетом.