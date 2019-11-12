Авиадоставка почты из и в Финляндию прекратилась на две недели
"Укрпочта" предупредила о прекращении на две недели авиадоставки посылок из и в Финляндию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Facebook заявила пресс-служба компании.
"Из-за забастовки работников финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября 2019 года, на две недели прекратится авиадоставка почтовых отправлений из / в Финляндию", - говорится в сообщении.
В компании пообещали прислать все посылки из Украины в первый же день после снятия эмбарго, первым доступным рейсом.
Финские почтовики бастуют, в частности, против планов работодателя снизить зарплаты.
В то же время ряд других профсоюзов планирует мероприятия в знак солидарности с бастующими-почтовиками, пишет Yle.
Профсоюз работников общественного сектора и сферы социального обеспечения JHL выступает против планируемых Posti изменений условий труда почтовиков.
Забастовка членов JHL 19 ноября парализует обработку грузов на станциях Финляндии. Профсоюз железнодорожников RAU в четверг примет решение о забастовке солидарности. В RAU входят, в частности, машинисты и железнодорожные диспетчеры.
Председатель Профсоюза работников гражданской авиации IAU Юхани Хаапасаари сообщает, что его профсоюз готов продолжить свою акцию солидарности до конца забастовки почтовиков. Члены IAU на данный момент не обрабатывают почту в аэропортах, поэтому международную почту пока невозможно доставить самолетом.