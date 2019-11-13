В Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Представитель демократов Адам Шифф, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей, открыл слушания в зале, полностью заполненном журналистами, конгрессменами и представителями общественности.

В среду перед законодателями выступают двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

В прямом эфире, который будут транслировать американские телеканалы, они дадут показания о том, совершал ли президент США неправомерное давление на украинскую власть с целью заставить начать расследование против своего главного политического оппонента Джо Байдена.

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Тейлор и Кент, которые уже давали показаний за закрытыми дверями, прибыли в сопровождении охраны и заняли свои места в зале.

В пятницу, 15 ноября, конгрессмены заслушают экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Ожидается, что еще восемь человек дадут показания на следующей неделе.

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