Поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів", десятки затриманих

Паризька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ для протидії протестувальникам, так званим "жовтим жилетам", які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Сутички сталися, зокрема, поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь.

Також група "жовтих жилетів" спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому.

У Парижі опівдні було заарештовано 41 особу.

A blast is heard as riot police fill the streets of Paris on the 1-year anniversary of Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/YxeoVMlGP3