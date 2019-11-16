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Поліція застосувала сльозогінний газ проти "жовтих жилетів", десятки затриманих

Субота, 16 листопада 2019, 13:35

Паризька поліція в суботу застосувала сльозогінний газ для протидії протестувальникам, так званим "жовтим жилетам", які намагаються відродити свій рух у першу річницю протестів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Сутички сталися, зокрема, поблизу площі Італії, де демонстранти підпалили барикаду. Під охороною поліції пожежники погасили вогонь.

Також група "жовтих жилетів" спробувала здійснити новий напад на паризьку кільцеву дорогу. Жандарми, що стежили за ними, запобігли цьому. 

У Парижі опівдні було заарештовано 41 особу.

Протести та блокування доріг зафіксовані також у Тулузі, Авіньйоні, Лангоні, поблизу Бордо, та на східному об'їзді Ліона. 

Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю. Торік протести "жовтих жилетів" почалися через незгоду із планами уряду підняти податки на пальне.

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