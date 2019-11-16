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"Жовті жилети" у річницю руху заблокували кільцеву в Парижі

Субота, 16 листопада 2019, 11:48

Кілька десятків "жовтих жилетів" пройшли пішки цієї суботи вранці паризькою кільцевою дорогою, це сталося трохи пізніше десятої години.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Протестувальники заблокували обидві сторони руху на кілька хвилин.

 

Незабаром прибули сили безпеки, теж без транспорту. Вони спокійно їх відтісняли.

Згідно з повідомленням штабу поліції, вранці в Парижі відбулося 16 затримань. Перевірено 1192 людини.

Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю.

Раніше повідомлялося, що студенти вирішили приєднатися до руху "жовтих жилетів" в суботу, щоб протестувати через дорогу вартість життя та нерівність. 

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