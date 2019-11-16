"Жовті жилети" у річницю руху заблокували кільцеву в Парижі
Кілька десятків "жовтих жилетів" пройшли пішки цієї суботи вранці паризькою кільцевою дорогою, це сталося трохи пізніше десятої години.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
Протестувальники заблокували обидві сторони руху на кілька хвилин.
Незабаром прибули сили безпеки, теж без транспорту. Вони спокійно їх відтісняли.
PARIS - #Acte53 : Les #GiletsJaunes sont sur le périphérique à pied. Situation en cours. pic.twitter.com/P6zlJPdJUj— Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2019
Згідно з повідомленням штабу поліції, вранці в Парижі відбулося 16 затримань. Перевірено 1192 людини.
Gilets jaunes: quelques tensions à Paris, un premier feu allumé place d'Italie pic.twitter.com/m9REoHUsYs— BFMTV (@BFMTV) November 16, 2019
Рух запланував понад 200 акцій цими вихідними, щоб відзначити свою першу річницю.
Раніше повідомлялося, що студенти вирішили приєднатися до руху "жовтих жилетів" в суботу, щоб протестувати через дорогу вартість життя та нерівність.