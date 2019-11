Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", десятки задержанных

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Столкновения произошли, в частности, вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

A blast is heard as riot police fill the streets of Paris on the 1-year anniversary of Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/YxeoVMlGP3