Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", десятки задержанных

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Столкновения произошли, в частности, вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

A blast is heard as riot police fill the streets of Paris on the 1-year anniversary of Yellow Vest protests #GiletsJaunes pic.twitter.com/YxeoVMlGP3 — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019

🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18, Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq — Alejo Schapire🥕 (@aschapire) November 16, 2019

Протесты и блокирование дорог зафиксированы также в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близ Бордо, и на восточном объезде Лиона.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину. В прошлом году протесты "желтых жилетов" начались из-за несогласия с планами правительства поднять налоги на топливо.