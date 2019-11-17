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Венеція очікує нову хвилю припливу, оголошено найвищий рівень небезпеки






У Венеції рівень води досяг 1,5 метри, надвечір пік повені йде на спад

Неділя, 17 листопада 2019, 17:45

Рівень води в італійському місті Венеції в неділю досяг півтора метра після чергового піку повені, але до вечора пішов на спад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

У період припливу сьогодні рівень води у Венеції досяг 150 сантиметрів о 13.15, однак після цього почав знижуватися.

 

Місцева влада прогнозувала рівень води до 160 сантиметрів і оголосили найвищий рівень небезпеки. У місті працюють 280 добровольців з муніципальних груп, щоб надавати допомогу населенню та туристам.

У суботу туристам та мешканцям дозволили відвідувати площу Святого Марка, яка досі залишається затопленою. Школи, які мали працювати в суботу, залишилися закритими.

У середині тижня рівень води піднявся у Венеції до рекордної з 1966 року позначки в 1,87 метра. Затопленими виявилися близько 80% площі міста, у тому числі популярна серед туристів площа Сан-Марко.

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