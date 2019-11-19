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Издание The New York Times перешло на написание Kyiv

Вторник, 19 ноября 2019, 08:49

Американское издание The New York Times начало принимать правильную транслитерацию названия украинской столицы Kyiv вместо Kiev.

Об этом сообщило посольство Украины в США, пишет "Европейская правда".

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv", - отметило посольство на своей странице в Facebook.

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Посольство напомнило, что летом по его обращению Совет США по географическим названиям решил заменить официальное название столицы Украины в международной базе.

После этого ряд всемирно известных американских изданий присоединился к рекомендациям международной акции #KyivNotKiev, утвердив на своих страницах обновленное название, среди них: Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal.

Корреспондент The New York Times в Москве Эндрю Кремер в своем Twitter прокомментировал, что "это изменение означает отказ от российской транслитерации названия города, которая использовалась в английском языке в течение многих десятилетий".

13 ноября издание опубликовало комментарий профессора Колумбийского университета Юрия Шевчука, который объяснял, как правильно употреблять в английском слово Киев. По его словам, комментарий заканчивался так: "Нет никакой другой причины говорить и писать Kiev, кроме старой инерции колониализма".

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