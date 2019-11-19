В Еврокомиссии ожидают, что Украина изменит закон о реформе правосудия

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок выразил надежду, что украинская власть учтет выводы "Венецианки" и советы представительства ЕС и изменит закон о судебной реформе.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Брок отметил, что судебная реформа в Украине беспокоит не только ЕС, но и Канаду и в целом G7. Он отметил, что сейчас важно дождаться выводов Венецианской комиссии относительно противоречивого закона.

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"Позиция Венецианской комиссии крайне важна для нас. Евросоюз ей доверяет, и мы рассчитываем, что Украина обсудит с ними эти рекомендации и, если те будут утверждены, изменит закон", - сказал он.

Брок добавил, что у него "есть ощущение, что Украина это сделает", а если нет - "тогда у нас будет проблема".

"Думаю, что во внимание будут приняты не только замечания Венецианской комиссии, но и советы, которые обсуждались с представительством ЕС в Украине... У меня есть ощущение, что украинское правительство прислушивается к советам ВК", - добавил он.

Парламент 16 октября проголосовал во втором чтении президентский закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы Канады, Великобритании, Германии и ЕС в совместном обращении выразили обеспокоенность законопроектом о реформе судебной системы в Украине.

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Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность проектом закона № 1008.

В октябре мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.

4 ноября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

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