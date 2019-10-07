У ПАРЄ попросили Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи Зеленського

Моніторинговий комітет ПАРЄ попросив Венеціанську комісію оцінити проєкт закону України про діяльність органів суддівського врядування, який передбачає реформу судової системи.

Про це йдеться в заяві Венеціанської комісії, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

"Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо недавніх поправок до законодавчої бази в Україні, що регулює діяльність Верховного суду і органів судової влади", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня генсек Ради Європи Марії Пейчіновіч-Бурич в листі до міністра закордонних справ Вадиму Пристайка висловила стурбованість прийнятим в першому читанні президентським проєктом закону № 1008.

Вона підкреслила, що текст законопроєкту пропонує масштабні зміни, які "можуть мати істотний вплив на незалежність судової системи. "Зокрема, це вплине на статус і повноваження суддів, а також на відповідні процедури", - підкреслила генсек Ради Європи.

Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроєкт про діяльність органів суддівського управління. Жодна фракція, крім "Слуги народу", не голосувала за законопроєкт.

Документ скорочує склад Верховного Суду з 200 до 100 суддів, вводить новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створює при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, розширює список посад, на які поширюється люстрація.

Посли ЄС і Канади розкритикували цей проєкт, вказавши на безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду і застосування люстрації до членів Вищої кваліфікаційної комісії судді.