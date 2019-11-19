Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС прокоментував повернуті Росією кораблі: давно час, але до РФ є ще питання

Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів: Росія мала давно це зробити

Франція оприлюднила нову модель розширення ЄС

Чехія засуджує агресію Росії та анексію Криму – заява прем’єра






Посли країн G7 привітали початок скасування мораторію на продаж землі

Вівторок, 19 листопада 2019, 16:32

Посли країни "Великої сімки" привітали ухваленні у першому читанні законопроєкту про скасування мораторію на продаж землі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві послів.

"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектора України та стимулювати економічний розвиток", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (група семи)
powered by lun.ua