Посли країн G7 привітали початок скасування мораторію на продаж землі

Посли країни "Великої сімки" привітали ухваленні у першому читанні законопроєкту про скасування мораторію на продаж землі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві послів.

"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектора України та стимулювати економічний розвиток", - йдеться у повідомленні.

#G7 Ambassadors welcome the launch of a legislative process to end the moratorium on the purchase and sale of land. This will help unleash the enormous potential of #Ukraine´s agricultural sector and spark economic development.