Послы стран G7 приветствовали начало отмены моратория на продажу земли

Послы страны "Большой семерки" приветствовали принятие в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, цель которого – положить конец мораторию на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.

#G7 Ambassadors welcome the launch of a legislative process to end the moratorium on the purchase and sale of land. This will help unleash the enormous potential of #Ukraine´s agricultural sector and spark economic development. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 19, 2019

Напомним, Верховная рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.