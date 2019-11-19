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Послы стран G7 приветствовали начало отмены моратория на продажу земли

Вторник, 19 ноября 2019, 16:32

Послы страны "Большой семерки" приветствовали принятие в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, цель которого – положить конец мораторию на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

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