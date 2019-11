Послы стран G7 приветствовали начало отмены моратория на продажу земли

Послы страны "Большой семерки" приветствовали принятие в первом чтении законопроекта об отмене моратория на продажу земли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, цель которого – положить конец мораторию на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - говорится в сообщении.

#G7 Ambassadors welcome the launch of a legislative process to end the moratorium on the purchase and sale of land. This will help unleash the enormous potential of #Ukraine´s agricultural sector and spark economic development.