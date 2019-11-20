Фахівці ІНП Польщі починають перші після перерви пошуки поховань в Україні

Фахівці польського Інституту національної пам’яті та українські спеціалісти починають у Львові пошук могил польських солдатів, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Це перші пошуково-ексгумаційні роботи, які польські фахівці проводять в Україні згідно з домовленостями між президентами двох держав.

Пошук запланований на двох старих цвинтарях – на Збоїщах і на Голосках. Серед загиблих можуть бути і українці, які служили у польській армії і обороняли Львів від німецького війська.

Представник Інституту національної пам’яті Польщі Томаш Тшаска наголосив, що польські і українські фахівці працюватимуть у Львові протягом тижня. За його словами, це лише оглядові роботи.

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"На цьому етапі наших робіт ми не плануємо ексгумації і глибоких розкопок. Ми хочемо лише перевірити, чи справді тут є межі могильної ями солдатів, які загинули у вересні 1939 року. Попередньо маємо інформацію, що там навіть може бути до ста польських вояків", – сказав Томаш Тшаска.

Земляні роботи на Збоїщах мають розпочати 20 листопада після надання дозволу від міської ради. Необхідний дозвіл від Міністерства культури вже є. У мерії Львова запевняють, що роботи у двох місцях будуть погоджені.

ІНП Польщі звернувся до української сторони з проханням провести пошуково-ексгумаційні роботи у 12 місцях в Україні, що пов’язані з різними сторінками історії.

Як повідомлялося наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Це сталося після візиту до Польщі Володимира Зеленського, під час якого він заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи.

Українська влада впровадила заборону у 2017 році, коли у Польщі в селі Грушовичі знесли український пам’ятник воякам УПА.