Специалисты ИНП Польши начинают первые после перерыва поиски захоронений в Украине

Специалисты польского Института национальной памяти и украинские специалисты начинают во Львове поиск могил польских солдат, погибших в сентябре 1939 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Это первые поисково-эксгумационные работы, которые польские специалисты проводят в Украине согласно договоренностям между президентами двух стран.

Поиск запланирован на двух старых кладбищах - на Збоищах и на Голосках. Среди погибших могут быть и украинцы, которые служили в польской армии и защищали Львов от немецких войск.

Представитель Института национальной памяти Польши Томаш Тшаска отметил, что польские и украинские специалисты будут работать во Львове в течение недели. По его словам, это лишь обзорные работы.

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"На данном этапе наших работ мы не планируем эксгумации и глубоких раскопок. Мы хотим лишь проверить, действительно ли здесь есть границы могильной ямы солдат, погибших в сентябре 1939 года. Предварительно имеем информацию, что там даже может быть до ста польских воинов", - сказал Томаш Тшаска.

Земляные работы на Збоищах должны начать 20 ноября после разрешения городского совета. Необходимое разрешение Министерства культуры уже есть. В мэрии Львова уверяют, что работы в двух местах будут согласованы.

ИНП Польши обратился к украинской стороне с просьбой провести поисково-эксгумационные работы в 12 местах в Украине, связанных с различными страницами истории.

Как сообщалось в конце сентября, Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Это произошло после визита в Польшу Владимира Зеленского, во время которого он заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы.

Украинская власть ввела запрет в 2017 году, когда в Польше в селе Грушовичи снесли украинский памятник воинам УПА.