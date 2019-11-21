Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На Мальті вимагають відставки прем'єра через убивство журналістки

Фріланд стала віцепрем’єркою Канади, МЗС очолив Шампань

Дональд Туск очолив Європейську народну партію

Посол США в ЄС на слуханнях про імпічмент: тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа






Глава МЗС Литви: вже 6 років українці жертвують життями, опираючись агресору

Четвер, 21 листопада 2019, 10:02

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив підтримку Україні та українському народу у день 6 річниці від початку Революції гідності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава дипломатії Литви написав у своєму Twitter.

"Шість років від початку Майдану. Шість років з того часу, як тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи свободи, гідності і європейського майбутнього для України. Шість років, як тисячі життів приносять у жертву, опираючись агресору. Литва твердо підтримує народ України", - написав Лінкявічюс.

Нагадаємо, 21 листопада президент Зеленський заявив, що вимагає результату в розслідуванні злочині проти учасників Революції гідності.

Перед промовою Зеленський із дружиною поставив свічку до хреста в пам'ять загиблих майданівців, а після промови – поговорив із присутніми, серед яких і родичі загиблих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
powered by lun.ua