Глава МЗС Литви: вже 6 років українці жертвують життями, опираючись агресору

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив підтримку Україні та українському народу у день 6 річниці від початку Революції гідності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава дипломатії Литви написав у своєму Twitter.

"Шість років від початку Майдану. Шість років з того часу, як тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи свободи, гідності і європейського майбутнього для України. Шість років, як тисячі життів приносять у жертву, опираючись агресору. Литва твердо підтримує народ України", - написав Лінкявічюс.

Six years since the beginning of #Maidan. Six years since thousands took to the streets demanding freedom, dignity and European future of #Ukraine. Six years since thousands of lives are continued to be sacrificed resisting aggressor. #Lithuania firmly stands by the people of 🇺🇦 pic.twitter.com/sicaOhIWPC