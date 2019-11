Глава МИД Литвы: уже 6 лет украинцы жертвуют жизнью, противостоя агрессору

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил поддержку Украине и украинскому народу в день шестой годовщины с начала Революции достоинства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава дипломатии Литвы написал в своем Twitter.

"Шесть лет с начала Майдана. Шесть лет с тех пор, как тысячи людей вышли на улицы, требуя свободы, достоинства и европейского будущего для Украины. Шесть лет, как тысячи жизней приносят в жертву, противостоя агрессору. Литва неуклонно поддерживает народ Украины", - написал Линкявичюс.

Six years since the beginning of #Maidan. Six years since thousands took to the streets demanding freedom, dignity and European future of #Ukraine. Six years since thousands of lives are continued to be sacrificed resisting aggressor. #Lithuania firmly stands by the people of 🇺🇦 pic.twitter.com/sicaOhIWPC