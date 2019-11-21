На Сицилії пролунав вибух на фабриці феєрверків: 5 загиблих

На Сицилії в результаті вибуху на сімейній фабриці феєрверків п'ятеро людей загинули і ще двоє людей отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Вибух пролунав у середу вдень в муніципалітеті Барчеллона-Поццо-ді-Готто, що у провінції Мессіна. Кілька пожежних прибули на місце події.

Очевидці повідомляють, що почули гучний рев, потім – більш голосний звук, який спричинив паніку.

Серед жертв - 71-річна дружина власника сімейної справи. Син власника госпіталізований у важкому стані.

Поліція вважає, що вибух могло спричинити зварювальне устаткування.

Родина Коста виробляє феєрверки першої, другої і третьої категорії, а також організовує піротехнічні шоу для окремих осіб або державних установ. На фабриці також працювали чотири співробітники зовнішньої фірми.

Виробництво феєрверків в Італії часто є сімейним бізнесом, і безпека на підприємствах перебуває у центрі суспільних обговорень.