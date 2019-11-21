На Сицилии прогремел взрыв на фабрике фейерверков: пятеро погибших

На Сицилии в результате взрыва на семейной фабрике фейерверков пять человек погибли и еще двое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Взрыв прогремел в среду днем ​​в муниципалитете Барчеллона-Поццо-ди-Готто, что в провинции Мессина. Несколько пожарных прибыли на место происшествия.

Очевидцы сообщают, что услышали громкий рев, потом - более громкий звук, который вызвал панику.

Среди жертв - 71-летняя жена владельца семейного дела. Сын владельца госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция считает, что взрыв могло вызвать сварочное оборудование.

Семья Коста производит фейерверки первой, второй и третьей категории, а также организует пиротехнические шоу для отдельных лиц или государственных учреждений. На фабрике также работали четыре сотрудника внешней фирмы.

Производство фейерверков в Италии часто является семейным бизнесом, и безопасность на предприятиях находится в центре общественных обсуждений.