Линкявичюс: РФ нарушила принципы Совета Европы, позволив признавать людей "иностранными агентами"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил об очередном нарушении Россией принципов Совета Европы в связи с принятием закона об "иностранных агентах".

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Приняв новый закон, позволяющий признавать людей "иностранными агентами", Россия снова проигнорировала основополагающие принципы Совета Европы. Пространство для российского гражданского общества еще больше сокращается. Международное сообщество не должно молчать", - написал Линкявичюс.

By adopting a new law, allowing persons to be labeled as 'foreign agents', #Russia has once again disregarded the fundamental principles of @coe. The space for Russian civil society is further shrinking. International community shouldn’t stay silent.