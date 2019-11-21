Линкявичюс: РФ нарушила принципы Совета Европы, позволив признавать людей "иностранными агентами"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил об очередном нарушении Россией принципов Совета Европы в связи с принятием закона об "иностранных агентах".

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр написал в Twitter.

"Приняв новый закон, позволяющий признавать людей "иностранными агентами", Россия снова проигнорировала основополагающие принципы Совета Европы. Пространство для российского гражданского общества еще больше сокращается. Международное сообщество не должно молчать", - написал Линкявичюс.

By adopting a new law, allowing persons to be labeled as 'foreign agents', #Russia has once again disregarded the fundamental principles of @coe. The space for Russian civil society is further shrinking. International community shouldn’t stay silent. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 21, 2019

Государственная дума РФ 21 ноября приняла закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" физических лиц.

В законопроекте сказано, что любой человек может быть признан СМИ-"иностранным агентом", если выполнены два условия: он распространяет информационные материалы и получает деньги из иностранных источников.

Никаких других дополнительных критериев и объяснений, как будут искать таких СМИ-физлиц, нет. В Госдуме подтвердили, что такими СМИ могут быть признаны как иностранцы, так и россияне.

После объявления "иностранным агентом" человек должен будет создать юридическое лицо для взаимодействия с Минюстом. За отказ грозит блокировка.

В документе также решили отдельно прописать, что даже если какой-то человек просто перепостил сообщение, которое сначала распространило СМИ-"иноагент", его самого все равно могут признать "иностранным агентом" (если он получает деньги из-за рубежа).

Этот же статус грозит тем, кто помогал создавать сообщения СМИ-"иноагентов" (и получает деньги из-за рубежа). В законопроекте также явно упомянут реестр таких СМИ-"иноагентов", который существует в России уже два года: теперь добавлять в него новых "агентов" Минюст должен будет по согласованию с МИД РФ.