Глава МЗС Литви закликав не забувати злочин Голодомору

Глава МЗС Литви, вшановуючи жертв Голодомору в Україні, закликав не забувати злочини проти людства, вчиненні тоталітарними режимами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вшановуючи жертв Голодомору, геноциду українського народу, здійсненого жорстоким сталінським режимом 86 років тому, ми ніколи не повинні забувати злочини проти людства, скоєні тоталітарними режимами", - написав глава литовської дипломатії у Twitter.

Honoring the victims of #Holodomor, a genocide of the Ukrainian people carried out by the brutal Stalin's regime 86 years ago. We must never forget crimes against humanity committed by the totalitarian regimes. pic.twitter.com/yrPVQX6Eai