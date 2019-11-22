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Глава МЗС Литви закликав не забувати злочин Голодомору

П'ятниця, 22 листопада 2019, 09:27

Глава МЗС Литви, вшановуючи жертв Голодомору в Україні, закликав не забувати злочини проти людства, вчиненні тоталітарними режимами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вшановуючи жертв Голодомору, геноциду українського народу, здійсненого жорстоким сталінським режимом 86 років тому, ми ніколи не повинні забувати злочини проти людства, скоєні тоталітарними режимами", - написав глава литовської дипломатії у Twitter.

Щороку в четверту суботу листопада  в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору.

82% громадян України вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.

У жовтні 2018 року Сенат США одностайним рішенням визнав Голодомор геноцидом українського народу. 

30 жовтня шоста канадська провінція визнала Голодомор геноцидом. На державному рівні закон про Голодомор діє у Канаді з 2008 року.

МЗС Німеччини проти того, аби німецький Бундестаг визнавав Голодомор геноцидом українського народу.

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