Глава МИД Литвы призвал не забывать преступление Голодомора

Глава МИД Литвы, почитая жертв Голодомора в Украине, призвал не забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Почитая жертв Голодомора, геноцида украинского народа, осуществленного жестоким сталинским режимом 86 лет назад, мы никогда не должны забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами", - написал глава литовской дипломатии в Twitter.

Honoring the victims of #Holodomor, a genocide of the Ukrainian people carried out by the brutal Stalin's regime 86 years ago. We must never forget crimes against humanity committed by the totalitarian regimes. pic.twitter.com/yrPVQX6Eai