Глава МИД Литвы призвал не забывать преступление Голодомора

Глава МИД Литвы, почитая жертв Голодомора в Украине, призвал не забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Почитая жертв Голодомора, геноцида украинского народа, осуществленного жестоким сталинским режимом 86 лет назад, мы никогда не должны забывать преступления против человечества, совершенные тоталитарными режимами", - написал глава литовской дипломатии в Twitter.

Honoring the victims of #Holodomor, a genocide of the Ukrainian people carried out by the brutal Stalin's regime 86 years ago. We must never forget crimes against humanity committed by the totalitarian regimes. pic.twitter.com/yrPVQX6Eai — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 22, 2019

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв Голодомора.

82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

В октябре 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

30 октября шестая канадская провинция признала Голодомор геноцидом. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.