Негода у Франції: в районах підтоплень знайшли два тіла

У французькому департаменті Вар, в районах, постраждалих від негоди, рятувальники виявили два людських тіла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Перше тіло було знайдено в комуні Ле-Мюї недалеко від місця, де в суботу ввечері перекинувся рятувальний човен з трьома пожежниками і трьома цивільними особами на борту. З тих пір один з цивільних пропав безвісти. У префектурі не уточнили, чоловік це був чи жінка.

Друге тіло, яке належало чоловікові близько 50 років, було виявлено в місті Кабассе, в автомобілі.

Французькі департаменти Приморські Альпи і Вар з п’ятниці по неділю були вражені сильними дощами, що супроводжувалися вражаючими хвилями на узбережжі.

Рятувальники все ще шукають 70-річного чоловіка, який вважається зниклим безвісти після того як він зранку у п’ятницю. Вийшов з дому під час сильного дощу.