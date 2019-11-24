Непогода во Франции: в районах подтоплений нашли два тела

Во французском департаменте Вар, в районах, пострадавших от непогоды, спасатели обнаружили два человеческих тела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи недалеко от места, где в субботу вечером перевернулась спасательная лодка с тремя пожарными и тремя гражданскими лицами на борту. С тех пор один из гражданских пропал без вести. В префектуре не уточнили, мужчина это был или женщина.

Второе тело, которое принадлежало мужчине около 50 лет, было обнаружено в городе Кабассе, в автомобиле.

Французские департаменты Приморские Альпы и Вар с пятницы по воскресенье были поражены сильными дождями, которые сопровождались высокими волнами на побережье.

Спасатели все еще ищут 70-летнего мужчину, который считается пропавшим без вести после того как он утром в пятницу. Вышел из дома во время сильного дождя.