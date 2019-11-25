В уряді Британії кажуть, що парламент збереться на засідання 17 грудня

Британський парламент збереться на засідання 17 грудня після проведення загальних виборів 12 грудня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили у понеділок на Даунінг-стріт.

Як заявили в уряді, якщо прем'єр-міністром залишиться Борис Джонсон, то кабінет планує представити свій законодавчий порядок денний 19 грудня.

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Втім, як зазначили на Даунінг-стріт, якщо в результаті виборі в уряді відбудуться зміни, то й плани можуть змінитися.

Британія проводить дострокові вибори, оскільки парламент опинився у глухому куті через Brexit, будучи неспроможним домовитися про вихід з ЄС.

Консерватори Джонсона випереджають опозиційну Лейбористську партію в опитуваннях. Утім, кампанія ще триватиме понад два тижні – й остаточні результати важко передбачити.

Джонсон пообіцяв представити парламенту законодавство про Brexit, необхідне для реалізації угоди про вихід, до Різдва.