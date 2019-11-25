В правительстве Британии говорят, что парламент соберется на заседание 17 декабря
Британский парламент соберется на заседания 17 декабря после проведения всеобщих выборов 12 декабря.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в понедельник на Даунинг-стрит.
Как заявили в правительстве, если премьер-министром останется Борис Джонсон, то кабинет планирует представить свою законодательную повестку дня 19 декабря.
Впрочем, как отметили на Даунинг-стрит, если в результате выборе в правительстве произойдут изменения, то и планы могут измениться.
Великобритания проводит досрочные выборы, поскольку парламент оказался в тупике из-за Brexit, будучи неспособным договориться о выходе из ЕС.
Консерваторы Джонсона опережают оппозиционную Лейбористскую партию в опросах. Кампания продлится еще более двух недель - и окончательные результаты трудно предсказать.
Джонсон пообещал представить парламенту законодательство о Brexit, необходимое для реализации соглашения о выходе, к Рождеству.