У Нідерландах затримали двох чоловіків, які готували теракт під Новий рік

У Нідерландах затримали двох підозрюваних у підготовці ісламістського теракту наприкінці року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Підозрюваних затримали у містах Зутермер і Гаага. За даними прокуратури Ротердама, вони планували влаштувати наприкінці року теракт з використанням поясів смертників та замінованих автомобілів.

Слідчим поки невідомо, яку ціль обрали для себе підозрювані.

Під час обшуків вдома у затриманих не було знайдено ні вибухівки, ні вогнепальної зброї, але в потаємній кімнаті в одному з будинків поліція виявила сокиру, кинджал і мобільний телефон з SIM-картами.

Поліція вистежила підозрюваних після попередження розвідки. Щоб роздобути докази проти них, поліція використала лазутчиків. "Вони були незамінні для отримання інформації про підозрюваних і їхні плани нападу", - заявили в прокуратурі.