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В Нидерландах задержали двух мужчин, готовивших теракт под Новый год

Вторник, 26 ноября 2019, 17:56

В Нидерландах задержали двух подозреваемых в подготовке исламистского теракта в конце года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Подозреваемых задержали в городах Зутермер и Гаага. По данным прокуратуры Роттердама, они планировали устроить в конце года теракт с использованием поясов смертников и заминированных автомобилей.

Следствию пока неизвестно, какую цель выбрали для себя подозреваемые.

Во время обысков дома у задержанных не было найдено ни взрывчатки, ни огнестрельного оружия, но в тайной комнате в одном из домов полиция обнаружила топор, кинжал и мобильный телефон с SIM-картами.

Полиция выследила подозреваемых после предупреждения разведки. Чтобы заполучить доказательства против них, полиция использовала лазутчиков. "Они были незаменимы для получения информации о подозреваемых и их планах нападения", - заявили в прокуратуре.

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Нидерланды терроризм
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