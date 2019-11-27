Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В парламенті знайшли, як обговорити ПДЧ із членами НАТО без нової заявки

ЗМІ: Угорщина хоче пом'якшити ядерні правила ЄС, бо "Росатом" не відповідає чинним

Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії, що почне роботу за 4 дні

Україна і Литва підписали низку важливих документів - Зеленський






Кіпр позбавив паспорта близького до Путіна олігарха і ще 9 росіян

Середа, 27 листопада 2019, 12:27

Уряд Кіпру вирішив позбавити громадянства 26 осіб, які отримали його в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Cyprus Times.

Перелік осіб, які будуть позбавлені кіпрських паспортів, включає 10 росіян, вісім камбоджійців, п'ять китайців, двох кенійців та одного малайзійця.

Серед росіян, яких позбавили громадянства Кіпру, мільярдер Олег Дерипаска і члени його родини.

Дерипаска перебуває під санкціями США.

Кіпр має схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року, згідно з якою інвестиції мінімум у 2 мільйони євро можуть забезпечити паспорт країни ЄС та безвізові подорожі по всьому Євросоюзу. Вона була переглянута кілька разів, і критерії тепер суворіші, кажуть органи влади.

На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кіпр
powered by lun.ua