Лідер партії Brexit Фарадж не балотуватиметься на дострокових виборах

Найджел Фарадж, лідер британської партії Brexit заявив, що не буде балотуватися на виборах в наступному місяці, вирішивши натомість провести кампанію по всій країні проти угоди про Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я дуже багато думав про це: як я найкраще послужу справі Brexit?" – сказав він.

"Знайду місце і спробую потрапити в парламент або краще послужу справі, перетинаючи вздовж і поперек Сполучене Королівство? Я вирішив, що останній курс є правильним" – заявив Фарадж.

Фарадж створив партію Brexit тільки в цьому році і швидко виграв більшість голосів у Британії на європейських виборах у травні.

Його оголошення про те, що партія висуватиме кандидатів у всіх округах на дострокових виборах в наступному місяці, було розцінено як потенційна невдача для Джонсона, з огляду на можливе розпорошення голосів прихильників Brexit.

Фарадж, який безуспішно балотувався в парламент сім разів, сказав, що його партія буде боротися за кожне місце в парламенті, тому що угода, яку Джонсон уклав з ЄС, це не Brexit

"Якби Борис (Джонсон) боровся за справжній Brexit, нам не потрібно було б боротися проти нього на цих виборах", - сказав він.